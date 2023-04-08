"أنصار الله" تؤكد توصلها إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات… فيديو

أكدت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم السبت، توصلها إلى تفاهمات مع المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، لإيقاف الحرب وإحلال السلام في البلد الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله” محمد البخيتي، في حديثه لتلفزيون “الميادين”: “نؤكد أنه قد تم التوصل بين صنعاء والرياض إلى تفاهم ونحن حتى الآن ننتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم”.

وأضاف البخيتي، أن

التفاهم الذي تم بين الرياض وصنعاء شمل كل الملفات سواء ملف الهدنة أو ملف تحقيق السلام الشامل والدائم وهذا من صالح الطرفين.

وأشار إلى أن “أنصار الله” ستعزز أي توجه سعودي لتحقيق السلام مع اليمن أو أي طرف آخر في محور المقاومة.

وكشف أن التفاهمات والحل الشامل ستكون على مرحلتين مرحلة قبل عيد الفطر، ومرحلة أخرى في وقت لاحق.

ونفى البخيتي علاقة “أنصار الله” بـ “ما يجري في الرياض من محادثات ومفاوضات (في إشارة إلى المشاورات الجارية بين مجلس القيادة اليمني والقيادة السعودية بشأن الملف اليمني”، مشددا على “أن السعودية طرف في الحرب”.

في الأيام المقبلة هناك اتفاق سيكون على مرحلتين، مرحلة الهدنة ومرحلة الحل الشامل. عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي في #المسائية.#اليمن@Kamalkhalaf17@M_N_Albukhaiti pic.twitter.com/7xDhK1y8C5 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 7, 2023

وأضاف: “الآن ما يهمنا أنها اليوم أصبحت في مجريات الحوار كطرف وهذا هو الشيء الصحيح ولولا ذلك لما وصلنا إلى هذا الإنجاز”.

وكشف عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، عن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، بقوله: “بدأت الإمارات الانسحاب الفعلي وبكل تشكيلاتها العسكرية من اليمن لكن لدينا معلومات شبه مؤكدة أنها تنوي الاحتفاظ ببعض الجزر اليمنية، ونحن نؤكد أننا لن نقبل ببقاء الإمارات على شبر واحد”.

وبشأن الحوار اليمني اليمني، اعتبر البخيتي أن “الحل الداخلي متروك لكل المكونات السياسية اليمنية وبالذات الفاعلة الموجودة على الأرض والتي لديها إمدادات شعبية وجماهيرية”، داعياً من أسماهم “المتورطين اليمنيين في العدوان” في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً، إلى “المسارعة للحوار مع صنعاء من أجل التوصل إلى حل يمني يمني وعدم تفويت الفرصة”.

وقال القيادي في “أنصار الله”، إن هناك “ضغوطاً غربية وعلى رأسها أمريكا على السعودية والإمارات للاستمرار في العدوان والحصار”.

هناك تفاهم مع #السعودية ولا أستطيع الحديث عن تفاصيله.. أمّا عن #الإمارات فنحن لن نقبل ببقاء القوات الإماراتية على أي شبر من أراضي #اليمن. عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي في #المسائية.#اليمن @Kamalkhalaf17 @M_N_Albukhaiti pic.twitter.com/XIal9p3qRr — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 7, 2023

وأردف البخيتي: “تحقيق السلام الشامل في اليمن سيقتضي في النهاية انسحاب القوات السعودية والإماراتية وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية وكذلك التواجد الإسرائيلي الذي بات من المؤكد أنه يتواجد في بعض الجزر اليمنية وهو تواجد عسكري أو في أدنى الحدود استخباراتي”.

ورأى عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، أن “وجود أنصار الله في اليمن سيعزز من الموقف السعودي في مواجهة أي ضغوط، سواء لتحقيق السلام مع اليمن أو مع بقية جيرانه في محور المقاومة”.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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