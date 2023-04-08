صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 8 مقاطعات من أوكرانية في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت.

وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق تشيركاسي، وكيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، ميكولايف، أوديسا بولتافا، وسومي بعد منتصف الليل بقليل.

في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

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