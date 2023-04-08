كوريا الشمالية تختبر غواصة استراتيجية مسيرة هجومية

أجرت كوريا الشمالية اختبارا لسلاح استراتيجي، غواصات مسيرة استراتيجية هجومية، في الفترة من 4 إلى 7 أبريل/نيسان، وفقا لما ذكرته وكالة “التلغراف” المركزية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت الوكالة في بيان، إن “معهد الأبحاث والعلوم الدفاعي الوطني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة من 4 إلى 7 أبريل أجرى اختبارا لنظام أسلحة استراتيجي تحت الماء”.

وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية أن اختبارات الغواصة المسيرة الهجومية “هايل -2” بدأت في ميناء كاجين في 4 أبريل، وقد قطعت المسيرة المائية 1000 كيلومتر تحت الماء ووصلت إلى ميناء ريونغ في 7 من الشهر ذاته إلى موقع الهدف المحاكي، حيث انفجر الرأس الحربي التجريبي تحت الماء.

كوريا الشمالية تصف مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية بأنها “بروفة حرب غير مسبوقة”