مسؤول: جنوب إفريقيا تستعد لاستضافة جميع قادة "بريكس" وعلى رأسهم الرئيس الروسي

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وقال سوكلال لوكالة “سبوتنيك”: “لدينا تأكيد بأن جميع القادة سيحضرون القمة”، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تتوقع من جميع قادة “بريكس” أن يشاركوا شخصيًا في الحدث.

وردا على سؤال توضيحي من “سبوتنيك” حول ما إذا كان قادة الدول الخمس سيشاركون شخصيًا، أجاب مندوب جنوب أفريقيا، نعم، وشدد على أن روسيا لم تذكر شيئاً خلاف ذلك.

في مارس/آذار المنصرم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا في أغسطس.

في يناير/كانون الثاني الماضي، قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، لوكالة “سبوتنيك” إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف “بريكس” ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس المقبل وتتوقع حضوره.

روسيا تثني على دور جنوب أفريقيا في تنظيم قمة “بريكس”

ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة “بريكس” منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.

“بريكس” هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.