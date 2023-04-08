الصين تعلن عن تدريبات عسكرية لتحذير تحالف مؤيدي الانفصال في تايوان والقوى الخارجية

أعلن الجيش الصيني أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان ابتداء من اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن المناورات الصينية “تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين”، مشيرة إلى أنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وذكر المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الصيني شي يي، في بيان أن

هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية.

وأعلن إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان قرب ساحل مقاطعة فوجيان (شرق) المواجهة للجزيرة، يوم الاثنين. وتقع المنطقة المعنيّة حول بينجتان، وهي أقرب نقطة في البر الرئيسي للصين إلى تايوان، وفق الإحداثيات التي أعطتها السلطات البحرية في فوجيان يوم الجمعة.

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة، ولقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، والذي أثار حفيظة الصين.

وقالت القيادة الميدانية الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات “السيف الحاد المتحد” ستستمر من 8 إلى 10 أبريل/نيسان وهدفها “الاستعداد القتالي”.

سفن حربية صينية تنتشر بالقرب من تايوان لليوم الثاني على التوالي

وأضاف المتحدث باسم القيادة الشرقية أن المناورات ستشمل تدريبات دورية للشرطة في مضيق تايوان، وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان “كما هو مزمع”.