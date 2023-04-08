أمريكا ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، أنها أرسلت غواصة نووية مزودة بصواريخ كروز من طراز “توماهوك” إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم الأمن في المنطقة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، قال تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية الأمريكية في بيان، إنه “تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين”.

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وأضاف أن الغواصة “يو إس إس فلوريدا” دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.

ووفقا للبيان، فإن “الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك”.