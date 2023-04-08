الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخا أوكرانيا في شرق شبه جزيرة القرم

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن نظام الدفاع الجوي أسقط، اليوم السبت، صاروخًا أوكرانيًا في منطقة فيودوسيا شرقي القرم.

وكتب أكسيونوف على قناته في “تلغرام”: “تم إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا فوق فيودوسيا”.

وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس الجمهورية لسياسة المعلومات، في وقت سابق، إن أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لمعلومات أولية، عملت اليوم السبت في منطقة فيودوسيا على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم. يتم التحقق من المعلومات، وحث كريوتشكوف على انتظار البيانات الرسمية.

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