8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر "الخط المتوسط" في مضيق تايوان

تم رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من تايوان، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التايوانية على “تويتر”.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلات “جي-10″و”جي-11″ و”جي-16” وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة في منطقة تحديد نظام الدفاع الجوي. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 29 طائرة عبرت “خط الوسط” – الحدود الفعلية في مضيق تايوان.

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يذكر أن الجيش الصيني بدأ اليوم تدريبات على مدى ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة “كتحذير للقوات الانفصالية” على خلفية قيام رئيسة تايوان تساي إينغ وين بزيارة الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الأربعاء الماضي في كاليفورنيا، حيث عقدا اجتماعا مما أثار غضب بكين.