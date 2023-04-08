صحيفة أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تجنيد الروس عبر الشبكات الاجتماعية

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، أن المخابرات الأمريكية تستخدم الشبكات الاجتماعية لتجنيد الروس لجمع المعلومات الاستخبارية.

وكشفت الصحيفة عن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك (محظور في روسيا كشبكة اجتماعية متطرفة)، وتويتر من العاصمة الأمريكية، والسفارة الروسية في أمريكا، بصوت يتحدث باللغة الروسية، يخبر المستمعين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنه تغيير مستقبلهم إذا كان بإمكانهم توفير معلومات استخبارية لأمريكا”.

وذكرت صحيفة “فوكس نيوز” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بذلك منذ فبراير/ شباط.

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وأشارت الصحفية إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن جواسيس ومهاجرين وأي شخص لديه معلومات حول مواجهة الكرملين.