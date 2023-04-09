الرئيس المصري يتابع تطورات سير العمل في سد تنزانيا

اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على تطورات سير العمل في سد “جوليوس ‏نيريري” في تنزانيا.‏

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السيسي، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

ويعد السد هو “أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، ومخصص لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو من تنفيذ شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك”، تحت إشراف الحكومة المصرية”، بحسب البيان المصري.

وأوضح البيان أن سد “جوليوس نيريري” يمثل “نموذجا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية”.

ما الأهداف المصرية من المشاركة في تشييد “سد تنزانيا”… وعلاقته بسد النهضة؟

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، كلّف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة “جيوليوس نيريري” في تنزانيا.

ويهدف المشروع إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميغاوات، وأنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.