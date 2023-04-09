الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.

القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر تويتر: “تم إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة، والآخر على ما يبدو في الأردن”.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه “تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص”.

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وأضاف أدرعي: “رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.

#عاجل رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة الى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان.

لم يتم اطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة https://t.co/M0DQu3Y7hf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2023

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن “مصدر عسكري”، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.