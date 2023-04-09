قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل
19:28 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه “تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص”.
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وأضاف أدرعي: “رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.
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وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه “في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين”.
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