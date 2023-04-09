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قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من سوريا، مساء اليوم السبت.

وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل إنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، فور إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا، وبأن التفاصيل قيد الفحص من قبل قوات الجيش.
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل
19:28 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه “تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص”.
وأضاف أدرعي: “رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن “مصدر عسكري”، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها، إنه “في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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