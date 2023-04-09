قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي يفحص من يقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة من سوريا، مساء اليوم السبت.

وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل إنذار في هضبة الجولان السورية المحتلة، فور إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا، وبأن التفاصيل قيد الفحص من قبل قوات الجيش.

ראשוני: התרעה הופעלה בדרום רמת הגולן, הפרטים בבדיקה לידיעה המלאה – https://t.co/7g0bjwuTft@OrHeller pic.twitter.com/TBTMCt0sVd — חדשות 13 (@newsisrael13) April 8, 2023

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أنه لم يتضح، حتى الآن، ما إذا كانت الصواريخ الثلاثة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية أو السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بفحص وبحث الأمر، في الوقت الحالي، فضلا عن تفعيل إنذار في هضبة الجولان.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك 3 صواريخ قد أطلقت من سوريا نحو الجولان السوري المحتل، أحدها سقط في الداخل السوري والثاني في الأردن والثالث في موشاف ميتسار بالجولان.

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، برصد إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان، سقط أحدهما في منطقة مفتوحة.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه “تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان، التفاصيل قيد الفحص”.

צה”ל: שלוש רקטות שוגרו מסוריה לישראל, אחת מהן התפוצצה בשטח פתוח בדרום רמת הגולן לידיעה המלאה – https://t.co/7g0bjwuTft@OrHeller

(צילום: מיכאל גלעדי, פלאש 90) pic.twitter.com/Tl46T8pQ5B — חדשות 13 (@newsisrael13) April 8, 2023

وأضاف أدرعي: “رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان، لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.

המתיחות בצפון: התרעה הופעלה – שיגורים בוצעו לעבר רמת הגולן | עדכונים שוטפים >> https://t.co/rrsPZaWotR

(צילום: מועצה אזורית גליל עליון) pic.twitter.com/9fQIknam7k — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) April 8, 2023

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في 19 شباط/ فبراير الماضي، نقلا عن “مصدر عسكري”، مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.

3 רקטות שוגרו מסוריה – אחת נחתה בארץ https://t.co/51OMy9TUi4 — 0404 (@0404news) April 8, 2023