السوداني: ينبغي أن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات بين بغداد وإقليم كردستان

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مباحثات مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
جاء الإعلان عن الاجتماع في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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6 أبريل, 09:58 GMT
وقال البيان إن رئيس الحكومة المركزية استقبل بارزاني وأقام مأدبة إفطار على شرف رئيس الإقليم والوفد المرافق له.
وذكر البيان أن الجانبين بحثا أهم الموضوعات والملفات على المستوى الوطني، وسبل دعم الجهود الحكومية التي تهدف للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي لجميع العراقيين.
وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار طريقا وحيداً لحل كافة الإشكالات.
كما شدد الجانبان على ضرورة أن يكون الدستور هو الحاكم في هذا الحوار، وهو ما تحقق عبر اتفاق النفط الأخير بين وزارة النفط في الحكومة المركزية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق.
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