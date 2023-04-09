تركيا تعلن ضبط وترحيل آلاف المهاجرين خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية، ضبط 2492 مهاجرا غير نظامي وترحيل 1872 آخرين خلال الأسبوع الأخير.

جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التركية، اليوم السبت، بشأن أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية في أنحاء البلاد، خلال الفترة من 31 مارس/ آذار الماضي إلى 6 أبريل/ نيسان الجاري.

تركيا تعلن ترحيل أكثر من ألفي مهاجر غير نظامي خلال أسبوع

وذكر البيان أنه خلال هذه الفترة ضبطت السلطات 2492 مهاجراً غير شرعي، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأوضح البيان أن هؤلاء المهاجرين هم: 1019 أفغانيا و57 باكستانيا و1416 من جنسيات أخرى، في عموم البلاد.

وأشار البيان إلى أنه جرى ترحيل 1872 مهاجرا هم: 491 أفغانيا و41 باكستانيا و1340 من جنسيات أخرى، دخلوا البلاد بشكل غير شرعي.