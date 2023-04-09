الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا بالمدفعية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، قصف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بالمدفعية.

وقال الجيش الإسرائيلي على “تويتر”: “المدفعية تقصف منطقة في سوريا انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل”.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، لتكون بذلك عملية الإطلاق الثانية خلال أقل من 24 ساعة حيث أطلق 3 صورايخ أخرى في وقت سابق السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

In response to the rockets fired from Syria at Israel earlier today, IDF Artillery is currently striking in Syrian territory. — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط اثنين منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.

وأعلن فصيل “لواء القدس” في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.

وأكد أن “استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد فصيل “لواء القدس” إسرائيل “برد حازم” من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل و”لواء القدس” يتوعد إسرائيل بـ “رد حازم”

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

تعرضت مدن ومستوطنات شمالي إسرائيل وجنوبيها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لقصفات صاروخية انطلقت من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ردت عليها إسرائيل بقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ومناطق في جنوبي لبنان.