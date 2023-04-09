الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بضربات جوية.

وقال الجيش الإسرائيلي على “تويتر”: “تقوم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من الليلة”.

قصف مدفعي لأماكن إطلاق الصواريخ

وقبل نحو ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المدفعية الإسرائيلية مناطق في سوريا انطلقت منها الصواريخ تجاه الجولان.

An IDF UAV is currently striking the launchers in Syria from which rockets were launched into Israeli territory earlier tonight. — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2023

القصف الصاروخي الثاني خلال 24 ساعة

كان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط اثنين منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا بالمدفعية

وبذلك تكون عملية الإطلاق هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث أطلق 3 صواريخ أخرى في وقت سابق السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

“لواء القدس” في سوريا يعلن مسؤوليته عن الصواريخ

وأعلن فصيل “لواء القدس” في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.

وأكد أن “استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد فصيل “لواء القدس” إسرائيل “برد حازم” من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل و”لواء القدس” يتوعد إسرائيل بـ “رد حازم”

تعرضت مدن ومستوطنات شمالي إسرائيل وجنوبيها، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لقصف صاروخي انطلق من قطاع غزة وجنوبي لبنان، ردت عليها إسرائيل بقصف مواقع لفصائل فلسطينية في غزة ومناطق في جنوبي لبنان.