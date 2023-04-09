سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في زابوروجيه

قال رئيس حركة “نحن مع روسيا” وعضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إنه سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في مناطق زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وكتب روغوف، اليوم الأحد، في قناته على “تلغرام”: “بصوت عالٍ في زابوروجيه! في الساعة 01:47 صباحًا، دوت سلسلة من الانفجارات القوية في المركز الإقليمي الذي احتله مؤقتًا نظام زيلينسكي”.

وأضاف: “تم سماع الانفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، ولكن كان الصوت أكثر علوا في (منطقتي) زافودسكوي وشيفتشينكوفسكي”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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