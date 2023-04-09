الدفاع الروسية: القضاء على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك

أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “زاباد” الروسية، سيرغي زيبنسكي، أن قوات مجموعة “زاباد ” كشفت ودمرت على محور كوبيانسك مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع، وأحبطت ثلاث محاولات لإجراء تبديل للقوات الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة “سبوتنيك”: “خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات “زاباد” (الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103″.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في زابوروجيه
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كما أحبطوا بقصف مدفعي، ثلاث محاولات لتناوب الوحدات المسلحة للقوات الأوكرانية على المواقع المتقدمة في مناطق تيمكوفكا وكوتلياروفكا وماسيوتوفكا.
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