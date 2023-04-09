الدفاع الروسية: القضاء على مجموعتين من المخربين الأوكرانيين في محور كوبيانسك

موسكو – سبوتنيك. وقال زيبنسكي لوكالة “سبوتنيك”: “خلال اليوم، على محور كوبيانسك، قام عسكريون من مجموعة قوات “زاباد” (الروسية) بكشف وتدمير مجموعتين للتخريب والاستطلاع للعدو من اللواء ميكانيك الرابع عشر ولواء الدفاع الإقليمي 103″.