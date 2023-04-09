سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق والجيش الإسرائيلي يعلن مسؤوليته

قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، فجر اليوم الأحد، إنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وقال مصدر عسكري سوري، إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وكشف أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

إسرائيل تعلن قصف مجمع عسكري

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مواصلة قوات جيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي السورية.

وأشار أفيخاي إلى أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن غارات إسرائيلية جديدة على أهداف إضافية في سوريا، من بينها مجمع عسكري تابع للفرقة الرابعة بالإضافة إلى رادار ومواقع مدفعية تابعة للجيش السوري.

وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.

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وشهدت هضبة الجولان السورية المحتلة، يوم السبت، توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين باتجاهها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.