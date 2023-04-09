نشطاء مؤيدون لروسيا ينشؤون منظمة سرية باسم "خيرسون الروسية"

أنشأ نشطاء مؤيدون لروسيا منظمة سرية اسمها “خيرسون الروسية” في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، هدفها الرئيسي تدمير مواقع القوات الأوكرانية، حسبما صرح به أحد ممثلي المنظمة لوكالة “سبوتنيك”.

غينشيسكي – سبوتنيك. وقال الناشط السري: “نحن أنشأنا منظمة (خيرسون الروسية)، وهدفنا تدمير مقرات القوات المسلحة الأوكرانية. بفضل مساعدتنا، تم بالفعل التعامل مع العديد من المقرات بنجاح”.

وأضاف المتحدث، أن سبب إنشاء “خيرسون الروسية” هو الوضع الإنساني الصعب في خيرسون، وتوقف خدمات المرافق عن العمل، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وطوابير بطول كيلومتر على طرود الطعام.

وناشد الناشط السري الرجال بسن التجنيد القاطنين في مقاطعة خيرسون، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يقعوا تحت التعبئة الإجبارية.

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