وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لشراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة

تعتزم القوات المسلحة الألمانية شراء معدات إضافية للحماية من الطائرات المسيرة، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن مصادر.

ووفقا لصحيفة “تاجشبيجل” الألمانية، تريد القيادة العليا في سلاح الجو الألماني (البوندسفير) الاستثمار أكثر في تكنولوجيا مكافحة الطائرات المسيرة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الدوائر الأمنية، أنه في الأشهر الأخيرة، شوهدت طائرات مسيرة مشبوهة فوق الثكنات الألمانية، بما في ذلك في الأماكن التي يقوم فيها جنود الجيش الألماني بتدريب ضباط أوكرانيين على العمل بأسلحة الناتو.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة إن الوزارة لا تعلق على “أي حوادث تتعلق بالأمن”.

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تمت الإشارة إلى أن البوندسفير يستخدم حاليًا معدات “HP-47” للحماية من الطائرات المسيرة. وفقًا لمجلة “شبيغل” الألمانية، تم بالفعل رصد طائرات مسيرة مشبوهة الصيف الماضي، لذلك بدأ الجيش الألماني في شراء معدات جديدة للتعامل معها. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذه العملية تتكثف الآن، لأن كمية المعدات المتوفرة لا تزال قليلة للغاية.

وقالت القيادة الإقليمية للبوندسفير للصحيفة: “لأسباب تتعلق بالأمن العسكري”، لم يتم الكشف عن البيانات الدقيقة حول عدد المعدات الخاصة بقمع إشارات الطائرات المسيرة ومواقعها.