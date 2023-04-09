تايوان ترصد اقتراب 58 طائرة صينية من الجزيرة

رصدت القوات المسلحة التايوانية، اليوم الأحد، اقتراب 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني على خلفية التدريبات العسكرية الجارية لجيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المياه والمجال الجوي حول الجزيرة لليوم الثاني.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية: “اعتبارًا من الساعة 12:00 (07:00 بتوقيت موسكو) في 9 أبريل/نيسان، تم رصد 58 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي تقترب من الجزيرة. يشار إلى أننا نتحدث بشكل خاص عن مقاتلات J-10 وJ-11 و J-16 والقاذفة الاستراتيجية H-6 وطائرة النقل العسكرية Y-20 وغيرها”.

8 سفن و42 مقاتلة صينية تعبر “الخط المتوسط” في مضيق تايوان

قال شى يي، المتحدث باسم منطقة قيادة القتال الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني، يوم السبت، إن القوات المسلحة الصينية تقوم بمناورات ودوريات فى البحر والمجال حول تايوان في الفترة من 8 إلى 10 أبريل وفقا لخطة التدريب القتالي. وقال إن التدريبات هي تحذير لقوى الاستقلال المؤيدة لتايوان، وهي إجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها.

يشار إلى أن 31 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان، يوم أمس السبت، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.