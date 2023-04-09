تسمم أكثر من 135 شخصا ووفاة حالة واحدة في كندا بسبب انقطاع الكهرباء

تعرض ما لا يقل عن 135 مواطنا في كندا لحالات تسمم بغاز أول أكسيد الكربون، في مونتريال ‏في مقاطعة كيبيك الكندية، أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي، الذي انقطع نتيجة هطول الأمطار الجليدية ‏في يوم الأربعاء الماضي.‏

وأفاد مسؤول في الصحة العامة في مونتريال، أمس السبت، بأن 135 شخصا في المدينة عولجوا من التسمم بالغاز منذ يوم الأربعاء الماضي، بينما توفي شخص واحد فقط، وفقا لقناة “سي بي سي” الكندية.

وأوضح نائب المدير الطبي في مونتريال للصحة العامة، الدكتور ديفيد كايزر، أن الحالات المتضررة من التسمم تتعلق في المقام الأول بأشخاص يستخدمون مواقد الشواء، أو مواقد التخييم في الداخل للتدفئة أو الطهي، فضلا عن أن المولدات التي يستخدموها قريبة جدا من المنازل أو بالقرب من مداخل الهواء.

وبيّن كايزر أن “أول أكسيد الكربون هو غاز لا يملك رائحة أو طعم، ولا يمكن رؤيته، ويتم إنتاجه عندما يتم حرق شيء ما”.

Breaking! That is trees breaking in parts of Ontario and Quebec due to rain forming ice on trees, April 5. 1.2M homes w/o electricity, several deaths due to CO (improper use of heating appliances) and contact with live wires. Power still out today in affluent area, west Montreal pic.twitter.com/OFsm71qmoa — Andy D’Andrea (@DandreaAndy) April 8, 2023

Wow things are crazy currently in Québec and Ontrario. 750000 homes out of electricity and trees falling all around us 😳😳😳 Who was alive in 1998?! pic.twitter.com/Dig2YP9GRY — Eric Paré (@ericpare) April 5, 2023

وأشار إلى أن الأعراض المتنوعة للتسمم بأول أكسيد الكربون يمكن أن تجعل من الصعب اكتشافها، لكنه حث الأشخاص في مونتريال الذين يقومون بفحص أحبائهم في المناطق الأكثر تضررا، بمراقبة ظهور أعراض عليهم، مثل الصداع والغثيان والإرهاق وفقدان الوعي، بالنسبة للحالات الخطيرة.

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من ناحيتها، أكدت شركة الكهرباء العامة في مقاطعة كيبيك الكندية “هيدرو-كيبيك”، أنها تعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، على إعادة الطاقة إلى أكثر من 130 ألف عميل – معظمهم في مونتريال – ما زالوا من دون كهرباء بعد العاصفة الجليدية، يوم الأربعاء الماضي.

وبيّنت في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن معظم حالات الانقطاع نتجت عن قطع الأشجار.