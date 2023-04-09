بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز “روسوماك” إلى كييف.
وكتب زيلينسكي على قناته في “تلغرام”: “الآن 100 [ستتلقى أوكرانيا] و100 لاحقًا. وكذلك قذائف هاون ذاتية الدفع، وصواريخ إضافية، وطائرات ميغ”.
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4 فبراير, 19:28 GMT
في 5 أبريل/نيسان، قال زيلينسكي، خلال زيارته إلى وارسو، إنه لن تكون هناك حدود بين أوكرانيا وبولندا في المستقبل. وبحسبه، لن تكون هناك “حدود سياسية واقتصادية وتاريخية”.
في اليوم التالي، وصفت السفيرة البولندية السابقة لدى روسيا، كاتارزينا بيلتشينسكا نالينتش، فكرة إنشاء دولة واحدة مع أوكرانيا بأنها خادعة وخطيرة. ووفقًا لها، فإن رؤية الاتحاد البولندي الأوكراني “قد تكون جذابة على مستوى الأفكار، لكنها لا تصمد أمام مواجهة الواقع”، نظرًا لأن الاقتصاد الأوكراني مدمر تمامًا، فإن البلاد لديها أيضًا جدية ديموغرافية واجتماعية و مشاكل جنائية.
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