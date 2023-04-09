بولندا تسلم 200 ناقلة جند مصفحة إلى أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وارسو سترسل 200 ناقلة جند مصفحة من طراز “روسوماك” إلى كييف.

وكتب زيلينسكي على قناته في “تلغرام”: “الآن 100 [ستتلقى أوكرانيا] و100 لاحقًا. وكذلك قذائف هاون ذاتية الدفع، وصواريخ إضافية، وطائرات ميغ”.

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في 5 أبريل/نيسان، قال زيلينسكي، خلال زيارته إلى وارسو، إنه لن تكون هناك حدود بين أوكرانيا وبولندا في المستقبل. وبحسبه، لن تكون هناك “حدود سياسية واقتصادية وتاريخية”.