نصرالله يبحث مع هنية التطورات في الأقصى وغزة

أجرى الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، بشأن التطورات في المنطقة.

وقال بيان صادر عن “حزب الله”، اليوم الأحد، إن نصر الله التقى بإسماعيل هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، بحسب موقع قناة “المنار”.

“نصر الله” يلتقي وفدا من “حماس” بعد استقباله وفد “الجهاد الإسلامي”

واستعرض الجانبان “أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

كما بحث الطرفان “التطورات السياسية في الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات”.

وخلال الأعوام الماضية، زار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” لبنان عدة مرات، حيث عادة ما يلتقي بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.