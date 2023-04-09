غالبًا ما تكون المعدات العسكرية المقدمة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية من قبل الرعاة الأجانب من بين غنائم القوات الروسية.

من المحتمل أنه بعد الاستخدام الأول لدبابات “تشالنجر” و”ليوبارد” و”سترايكر” ومركبة المشاة “برادلي” و”ماردير”، لن ينتهي الأمر ببعضها في كوبينكا (منطقة في مقاطعة موسكو) فحسب، بل سيتم استخدامها أيضًا ضد مالكيهم السابقين.

على سبيل المثال، في الوقت الحالي، يقوم جنود من الفيلق الأول لجيش دونيتسك بتشغيل حاملة الجنود المدرعة الفنلندية “SISU XA-180″، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

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تم إنشاء هذه الآليات في الثمانينيات لتحل محل “BTR-60” التي تم شراؤها في الاتحاد السوفيتي. ظاهريًا، هي تشبه العينات المصممة في فرنسا وألمانيا.

يوجد في الجهة الخلفية منها فتحتان لدخول حجرة القوات، والتي تتسع لستة عشر جنديًا من المشاة. عدد أفراد الطاقم – شخصان، وسمك الدرع الأمامي 10 مم، فيما تصل قوة محرك الديزل إلى 236 حصان والسرعة القصوى تبلغ 100 كم/ ساعة.

لم تعلن السلطات الفنلندية حتى الآن عن العدد الدقيق لمركبات “XA-180” التي تم تسليمها، ولكن بعضها تم تدميره بالفعل أو انتهى به الأمر لأفراد الجيش الروسي الذين استولوا عليها أثناء القتال.