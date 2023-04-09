لأول مرة… وزارة الدفاع الروسية تعرض عمل أحدث محطة رادار… فيديو

عرضت وزارة الدفاع الروسية، لأول مرة، لقطات تظهر العمل القتالي لأطقم أحدث محطة رادار “نيوبيوم”. يسمح الرادار لأنظمة الدفاع الجوي الروسية بمسح السماء في دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر.

وفقًا لأناتولي، رئيس محطة الرادار في المنطقة العسكرية الغربية، فإن محطة “نيوبيوم” تكتشف وتراقب في الوقت نفسه مئات الأجسام.

يحدد الرادار تلقائيًا جنسية الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية، بما في ذلك طائرات الشبح المسيرة المصنوعة من مواد مركبة.

يوجد في جهاز هوائي واحد في المحطة صفيفتان نشطتان في وقت واحد، مما يزيد من دقة الرادار وحمايته من التشويش، ويسمح أيضًا باكتشاف مصادر التشويش.