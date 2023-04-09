زاخاروفا تسخر من زيارة زيلينسكي المحتملة إلى ألمانيا لتسليمه جائزة شارلمان

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، حول إمكانية زيارة فلاديمير زيلينسكي لألمانيا، واحتمالية تسليمه جائزة شارلمان.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على “تلغرام”: “سيتم مجددا التقاط صور دورية جديدة، يكافئ الألمان النازي الجديد زيلينسكي على اقتتال الأشقاء، وعلى جهوده لإلغاء كل شيء روسي، وتشجيعه على هدم تماثيل النصب التذكارية للمنتصرين في حقبة الرايخ الثالث، وتمجيد المتعاونين مع النازية وجهوده المتفانية لتحقيق شعار الزحف نحو الشرق”.

وتابعت زاخاروفا: “فشلوا في تنفيذ خطة أوست (مخطط نازي سري لاستعمار شرق أوروبا) قبل 80 عاما، لأن الجنود السوفييت منعوهم في ذلك الوقت وقاموا بإطفاء مواقد أوشفيتز (معسكر الاعتقال والإبادة النازية آنذاك)”.

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وختمت زاخاروفا: “لقد أجروا الآن تعديلات، وحددوا أهدافًا أكثر طموحًا. معًا يبنون أوروبا الجديدة ليس “جودينفري” (التطهير من اليهود)، ولكن”روسينفري” (التطهير من الروس). ويشمل هذا المفهوم جميع القوميات في روسيا. ولهذا السبب، فإن الجوائز الدامية تتدفق على المقاول الرئيسي، وسام النسر الأبيض البولندي، وجائزة شارلمان”.

في وقت سابق، كشفت صحيفة “بيلد أم سونتاغ” الألمانية عن زيارة زيلينسكي المحتملة لألمانيا في مايو/أيار المقبل.