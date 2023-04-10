فصائل فلسطينية: ترابط الساحات يفرض واقع ردع جديد

حصري

بيروت- سبوتنيك. واعتبر المصدر في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن المقاومة فرضت معادلة جديدة هي امتداد لمعادلة سيف القدس (معركة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في أيار/مايو في قطاع غزة)، وهذه المرة كانت أشد وطأة على الجانب الإسرائيلي من خلال كثافة العمل المقاوم في الجبهات المتعددة.

وقال المصدر إن “ما تشهده فلسطين المحتلة وحدودها المجاورة من عمليات مقاومة متلاحقة ضد الجيش الإسرائيلي، تأكيد على جدّية المقاومة في تحذيرها لحكومة الاحتلال من مغبّة العبث بالمقدسات الإسلامية، وخصوصاً مواصلة العدوان على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، في سابقة خطيرة تمس بقدسيتهِ، ورمزيتهِ الدينية والوطنية”.

ولفت المصدر إلى أن “إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وغزة والجولان وعملية إطلاق النار في غور الأردن وكل أفعال المقاومة تندرج ضمن إطار الرد الطبيعي والمشروع على اعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى”، على حسب تعبيره.

وأكد المصدر أن “المقاومة أفشلت الرهان على الاتفاقيات الأمنية التي كان يعول عليها الإسرائيلي لحمايته لا سيما في العقبة وشرم الشيخ، وأن الجيش الإسرائيلي في مأزق حقيقي حيث كان يواجه جبهة واحدة بينما الآن يواجه عدة جبهات من الداخل والخارج”.

أمين سر “فتح” في القدس: المستوطنون يستهدفون هدم الأقصى… وبيان الإمارات “مخز”

من جهته قال نائب أمين سر منظمة “الصاعقة” في لبنان، أحمد الشيخ، لـ”سبوتنيك”، إن كل الفصائل الفلسطينية اليوم متحدة، والتنسيق بينها يتم على أعلى المستويات في سبيل مواجهة الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح الشيخ أن “المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة، عنوانها ترابط الساحات، ووجهت رسالة واضحة إلى العملاء المتعاملين مع إسرائيل أولاً، وإلى الجانب الإسرائيلي ثانياً”.

ولفت نائب أمين سر منظمة الصاعقة في لبنان إلى أن ترابط الساحات الأربع (الضفة الغربية، وقطاع غزة، وجنوب لبنان، والجولان السوري)، ووحدة الساحة الداخلية هي تأكيد على تحول حقيقي في موازين القوى وفرض واقع جديد لصالح الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد المتقاعد أمين حطيط، في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن أهم إنجاز يمكن أن تحققه المقاومة من الناحية التكتيكية والاستراتيجية، هي تعدد الجبهات وترابط الساحات.

وقال حطيط إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلوب تخفيف الجبهات إلى جبهة واحدة للحفاظ على عافيته القتالية، لأن قدراته الدفاعية والجغرافية لا تمكنه من فتح أكثر من جبهة معاً، وهذا ما اكتشفته المقاومة الفلسطينية كنقطة ضعف، وسخرته لخلق نظرية قتالية جديدة مفهومها مبني على تعدد الجبهات وترابط الساحات.

“لواء القدس” الفلسطيني ينفي مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان

ولفت العميد المتقاعد إلى أن ردود فعل الجيش الإسرائيلي في الأيام السابقة دليل واضح على التخبط والضياع وضعف إمكانية الرد المباشر التي كان يمتلكها، فهو اليوم أمام جبهات متعددة في الداخل وجبهات متكاملة في الخارج.

وأكد أن كل الصواريخ التي أطلقت هي بمثابة طلقات تحذيرية ويمكن أن تتطور إلى قتالية، لأن مفاعيل معادلة الردع تتطور بشكل واضح وفعلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف عسكرية داخل سوريا بعد إطلاق صواريخ تجاه هضبة الجولان.