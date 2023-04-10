المجلس الرئاسي في ليبيا: حكومة الوحدة المؤقتة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، “استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم”.

وقال المنفي، خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مصراتة، إن “حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود”، حسب صحيفة الوسط الليبية.

وأضاف أن “حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي”، مقدما شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا، على حد قوله.

مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.