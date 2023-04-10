إعلام: الجيش الإسرائيلي يرجح وقوف فصائل فلسطينية وليس إيران وراء إطلاق الصواريخ من سوريا

رجح الجيش الإسرائيلي أن تكون فصائل فلسطينية مسلحة، هي من كانت وراء إطلاق النار من سوريا أمس السبت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر، بأن “تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير لوقوف فصائل فلسطينية مسلحة وليس إيران وراء إطلاق النار من سوريا أمس”، دون المزيد من التفاصيل.

בצה”ל מעריכים: הירי מסוריה אמש בוצע בידי מיליציות פלסטיניות, ולא איראן. @roysharon11 עם הפרטים והמסר שצה”ל מעביר לאסד#חדשותהערב pic.twitter.com/QKPwa0gK3s — כאן חדשות (@kann_news) April 9, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بضربات جوية.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقط اثنان منها في منطقة مفتوحة في الجولان وسقط واحد على الحدود.

وبذلك تكون عملية الإطلاق هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث أطلقت 3 صواريخ أخرى في وقت سابق أمس السبت، سقط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

“لواء القدس” الفلسطيني ينفي مسؤوليته عن الاستهداف الصاروخي للجيش الإسرائيلي في الجولان

وأعلن فصيل “لواء القدس” في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري، مؤكدا أن “استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد فصيل “لواء القدس” إسرائيل “برد حازم” من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.