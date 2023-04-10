الشرطة الكندية تلقي القبض على شخص حاول دهس مصلين

أعلنت شرطة منطقة “يورك” الكندية، اليوم الأحد، “القبض على مشتبه به بتهمة جرائم جنائية بعد تلقيها بلاغا بمحاولة دهس مصلين خارج “مركز ماركام الإسلامي”.

وقالت شرطة منطقة “يورك”، في مقاطعة أونتاريو الكندية، في بيان لها، إنها “اعتقلت شخصا حرق نسخة من القرآن، وحاول دهس المصلين خارج مركز ماركام الإسلامي”.

وكان “مركز ماركام الإسلامي” وصف الاعتداء بأنه “جريمة الكراهية”، موضحًا أن الجاني حضر إلى المسجد بسيارته، ثم مزق نسخة من المصحف فور دخوله، وصرخ في وجه المصلين بعبارات معادية للإسلام، وعند خروجه حاول دهس مسلمين في محيط المسجد بسيارته.

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وقالت إدارة المركز إن “الشرطة أبدت استجابة سريعة بعد الإبلاغ عن الاعتداء، حيث اعتقلت الجاني”، كما حثّ أجهزة إنفاذ القانون على مواصلة التحقيق في القضية كونها “جريمة كراهية”.