مقتل 11 شخصا جراء انفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية

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وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف دير الزور، إن لغما انفجر بسيارة تقل مجموعة من المدنيين في ريف محافظة دير الزور، اليوم الأحد 9 نيسان/ أبريل، ما أودى بحياة 11 شخصا.

وتابعت المصادر أن السكان المحليين انتشلوا جثامين ضحايا انفجار اللغم الأرضي، وقاموا بنقلهم إلى مشافي مدينة دير الزور، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنين المتوفين كانوا يجمعون الكمأة في بادية جبل البشري، جنوب غربي دير الزور.

© Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية 1 /2 © Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية © Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية 2 /2 © Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية 1 /2 © Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية 2 /2 © Sputnik . Ali Hashem مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية

وفي وقت سابق، قتل 6 مدنيين، أمس السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن “لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة”.

إصابة 5 أطفال بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات “داعش” في دير الزور شرقي سوريا

وكل عام في موسم حصاد ثمرة الكمأة، أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع، يلقى عشرات المدنيين مصرعهم نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أثناء سيطرته على المنطقة.

كما أن مسلحي التنظيم الذين يتحصنون بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية يقومون بوضع كمائن للباحثين عن الكمأة في تلك المنطقة.