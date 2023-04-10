الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 100 مسيرة "بيرقدار" منذ بداية العملية الخاصة

قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة مسيّرة دون طيار تركية الصنع من طراز “بيرقدار” منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف ديمين: “أشير إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية عمليًا في المعركة ضد الطائرات دون طيار ذات المستوى الاستراتيجي مثل (American Global Hawk (RQ-4و(MQ-9) أو بيرقدار التركية العملياتية والتكتيكية بالمقارنة مع رد الفعل المضاد للطائرات المأهولة الحديثة”.

وكشف أن أبلغ دليل على ذلك هو تدمير أكثر من 100 بيرقدار تسلمتها أوكرانيا خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة من تركيا.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار روسية لمحاربة الطائرات المسيرة الصغيرة عام 2022.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة

وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.