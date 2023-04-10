إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها في مقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد.

موسكو – سبوتنيك. كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.

يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 100 مسيرة “بيرقدار” منذ بداية العملية الخاصة

وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.