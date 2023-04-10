إعلام: وقوع انفجار كبير أعقبه حريق في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، بوقوع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها في مقاطعة كييف، لم تعرف أسبابه بعد.
موسكو – سبوتنيك. كما أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المنطقة.
يذكر أن السلطات المحلية لم تعلن عن الانفجار والحريق بعد.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 100 مسيرة “بيرقدار” منذ بداية العملية الخاصة
أمس, 22:20 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
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