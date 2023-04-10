القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 111 مقذوفا مختلفة العيارات.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”، “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 20 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 6 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ميليمتر”.

وأضاف: “على محور غورلفكا، 12 قذيفة من مدفعية عيار 155 ميليمتر. وعلى محور ياسينوفاتايا قذيفتان عيار 155 ملم، وأُطلق ما مجموعه 111 مقذوفا بعيارات مختلفة”.

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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، في غورلوفكا، (منطقة نيكيتوفسكي)، فيركنيتوريتسكوي، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك (ومناطق،كييفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي)، يلينوفكا.

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقتي كويبيشيفسكي، بتروفسكي في دونيتسك وغورلوفكا.