الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل إثر إطلاق نار في مدينة أورلاندو

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل إثر إطلاق للنار في مدينة أورلاندو، أمس الأحد.
موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق نار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.
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28 مارس, 03:09 GMT
وقالت الشرطة في بيان على “تويتر”: “عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى”.
وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.
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