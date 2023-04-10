الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل إثر إطلاق نار في مدينة أورلاندو

موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق نار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.