الخارجية الإيرانية: يجب على واشنطن أن تفهم الحقائق الجديدة في منطقة غرب آسيا

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية فهم الحقائق الجديدة في منطقة غرب آسيا، وعدم التدخل لصالح إسرائيل.

طهران– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تغريدة على “تويتر”: “نشر الأخبار بشكل دوري عن نقل الغواصات الأمريكية أو تحرك السفن الحربية الأمريكية أو نقل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية إلى منطقة غرب آسيا، في وقت تتجه فيه الظروف الحالية في المنطقة إلى تشكيل نظام جديد وعدم الحاجة إلى قوات عسكرية من خارج المنطقة في المنطقة، هو جزء من كفاح الحكومة الأمريكية للتغطية على تراجع قوتها في العالم”.

وتابع: “من خلال خلق الحروب وإشاعة عدم الاستقرار، تحرك النظام الأمريكي باتجاه مخالف لإرادة دول منطقة غرب آسيا”.

وأردف قائلا: “يجب على واشنطن أن تفهم الحقائق الجديدة بشكل واقعي وأن تتجنب التدخل في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي لصالح الكيان الصهيوني المهتز”.

وكانت مجلة “يسرائيل ديفينس” قد كشفت يوم أمس، أن الغواصة النووية الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى مياه الخليج عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي.

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وأعلنت البحرية الأمريكية أن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية وحاملة الصواريخ الموجهة “فلوريدا” تعمل الآن في الشرق الأوسط، دعما للأسطول الخامس المتمركز في المنطقة.

وصرح متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أن غواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس الماضي، وعبرت قناة السويس يوم الجمعة.