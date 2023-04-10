الطيران الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في اتجاه كراسني ليمان

ألحقت الطائرات الهجومية الروسية وقاذفات الصواريخ من طراز “توس-1 أ سولنتسبيك” (الشمس الحارقة) هزيمة بالقوة البشرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان، اكتشفت أطقم الدفاع الجوي طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرتها”.

وأضاف: “نفذ الطيران التكتيكي العملياتي ضربات جوية باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على مواقع انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة معادية”.

وأشار إلى أن “بالإضافة إلى ذلك، نفذ الطيران الميداني- التكتيكي الروسي ضربات باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. واكتشفت أطقم الدفاع الجوي الروسي العديد من الدرونات والمسيرات الجوية الأوكرانية ودمرتها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يدمر أكثر من 100 مسيرة “بيرقدار” منذ بداية العملية الخاصة

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أكثر من 100 طائرة دون طيار تركية الصنع من طراز “بيرقدار” منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.