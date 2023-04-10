زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادئ.

وقع الزلزال في الساعة 1:05 بالتوقيت العالمي، (4.05 بتوقيت موسكو)، على بعد 224.6 كيلومترًا شمال شرق مدينة كافينج، و260.1 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كيمبي وبعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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