وزير روسي سابق: تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة سيكون أكبر بكثير من 2008

رجح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الروسي الأسبق، ميخائيل زادورنوف، أن يكون تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة أكبر بكثير من أزمة عام 2008، بسبب فرض الجغرافيا السياسية على الاقتصاد.

موسكو – سبوتنيك. وقال زادورنوف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “تأثير هذه الأزمة سيكون أكبر بكثير مما كان عليه في 2007-2009، عندما كانت هناك أزمة اقتصادية بحتة”.

ويرى الخبير الاقتصادي أن السبب في ذلك هو فرض الجغرافيا السياسية على العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى أن الأزمة الحالية تتميز بانتقالها إلى مواجهة سياسية مباشرة، أي “حرب باردة” بين الولايات المتحدة والصين.

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وأوضح زادورونوف، أن الأزمة القادمة ليست مجرد مرحلة على طريق نمو أو تطور الاقتصاد العالمي. بل أزمة دورية، وقعت بسبب التغيير في الاتجاه نحو الحمائية في التجارة.