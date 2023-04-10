تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي

كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت.
وذكرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية في تقريرها أنه “تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء
06:48 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ”المتوقع”.
وبحسب الوكالة، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي يستند إلى بيانات استخبارية إلكترونية بأن زيلينسكي، في نهاية شهر فبراير/شباط، اقترح ضرب أماكن انتشار القوات الروسية في منطقة روستوف باستخدام طائرات مسيرة، لأن أوكرانيا ليس لديها الوقت الكافي والأسلحة المناسبة القادرة على تحقيق مثل هذه الأهداف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك