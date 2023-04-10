تقرير يكشف تجسس الولايات المتحدة على زيلينسكي

كشفت تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على الإنترنت.

وذكرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية في تقريرها أنه “تم الكشف في إحدى الوثائق عن أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي”.

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وأشارت الوكالة إلى أن مصدرا مقربا من الرئيس الأوكراني لم يتفاجأ بذلك، ووصفه بـ”المتوقع”.