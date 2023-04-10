الخارجية الصينية تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى "بريكس"

وعلّق صندوق النقد الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، النظر في منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وأحد شروط الإقراض من صندوق النقد الدولي هو خفض الإعانات المقدمة للغذاء والطاقة، فضلًا عن إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يؤدي “الانهيار الاجتماعي أو الاقتصادي في تونس” إلى تدفق جديد للمهاجرين إلى أوروبا.