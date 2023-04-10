لوكاشينكو وشويغو يناقشان في مينسك إعداد وتنسيق مجموعة القوات المتحالفة

وأفادت وكالة “بيلتا” الحكومية البيلاروسية، بأنه تم التنسيق في هذا الاجتماع، بشأن قضايا التدريب القتالي والإعداد لمجموعة الحلفاء المشتركة.

وقال لوكاشينكو خلال الاجتماع: “الجنود الروس من المجموعة الإقليمية للقوات الموجودة حاليا في الأراضي البيلاروسية، أنا ممتن لكم، على الرغم من كل الصعوبات، تحتفظون بآلاف من الجنود الروس هنا، نحن ندرب هؤلاء الرجال مع ضباطكم، ونجري التنسيق القتالي”.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن “تدريب الجيش في البلاد منظم بشكل جيد، ونحن نستعد كما يجب، لأننا لا يجب أن نتهاون هنا، أنتم ترون أن بولند وليتوانيا قد بدأوا في التحرك في اتجاهنا. لذلك، هذا يعد مساعدة ودعما للجيش البيلاروسي، الذي يحمي دولة الاتحاد على الجانب الغربي”.