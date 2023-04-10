موسكو: موعد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن موعد عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا لم يحدد بعد، مؤكدًا أنه كلما كان ذلك مبكرا كان ذلك أفضل.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: “نحن ننطلق من أنه كلما كان ذلك مبكرا كان ذلك أفضل. لقد قدمنا ​​مقترحاتنا، ولكن من السابق لأوانه القول، لأننا لم نتلق بعد إجابة نهائية من زملائنا”.

وكشف السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، أمس الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى الشهر المقبل.

وفي تصريح لـ صحيفة “الوطن” السورية، بيّن السفير الروسي أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعاً، يوم غد الاثنين، جرى تأجيله إلى بداية شهر مايو/ أيار المقبل، مؤكداً أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.

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وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبراً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف: “المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة بعد خطوة”.

ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، في ظل إصرار دمشق وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة، والمساعدة في مكافحة الإرهاب والأهم وقف التدخل في شؤونها الداخلية.

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وبيّنت المصادر أن تركيا التي لم تبدِ في تصريحاتها حتى الآن أي إشارة على استعدادها للتعهد بالتزامات خاصة بالمبادئ التي تريدها دمشق، وربطت تواجدها العسكري بتواجد تنظيم “قسد” الذي تصنفه تركيا بالإرهابي وحده من دون سواه من التنظيمات الإرهابية المتبقية في الشمال السوري، وتريد من دمشق التعاون الكامل في القضاء على “قسد” قبل الدخول في أي مفاوضات جدية للانسحاب من الأراضي السورية التي تتواجد فيها.