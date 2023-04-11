روسيا تختبر أحدث كاسحة ألغام بحرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم أحدث كاسحة ألغام بحرية روسية، التي تحمل اسم “أناتولي شليموف” من أسطول المحيط الهادئ، قامت بالبحث عن الألغام البحرية وتدميرها في خليج بطرس الأكبر شرقي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية، أنه “تم إجراء أول تمرين شامل أخيرًا لكاسحة الألغام البحرية الجديدة “أناتولي شليموف” من نوع ألكسندريت، وخلال التمرين عمل طاقم كاسحة الألغام على تنفيذ أعمال قطر ومرافقة السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الخلف بشباك الجر عبر منطقة بها مخاطر انتشار ألغام”.

ونوه البيان إلى أنه بعد وصول الطاقم إلى المنطقة، اتخذ مسارا معاكسا ودمر الألغام الوهمية للعدو في منطقة العمليات باستخدام مدفع ذاتي الحركة من طراز “أك-306”.

وأشار البيان إلى أن طاقم الكاسحة (إم تي اش) “أناتولي شليموف” وخلال التدريبات قام بعملية بحث واستطلاع عن ألغام لعدو وهمي باستخدام مجمع آلي للبحث عن الألغام (دييز) ومحطة “ليفاديا” الهيدروصوتية.

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وأضاف البيان: “في المرحلة الأخيرة من التمرين المركب، تم أيضا الكشف عن ألغام سفلية مثبتة في الأعماق وتدميرها عن طريق إلقاء حمولة عليها.

وأكد البيان أنه قد تم الكشف عن جميع الألغام في منطقة التدريبات وتدميرها جميعا.