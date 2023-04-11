وكالة: وفد فني إيراني يتوجه إلى السعودية تحضيرا لإعادة افتتاح السفارة

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن “وفدا فنيا إيرانيا سيتوجه إلى الرياض تحضيرا لإعادة افتتاح السفارة”.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “هذا الوفد الفني من المحتمل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، يوم غد الثلاثاء 11 أبريل/ نيسان الجاري”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن في وقت سابق اليوم، عن “اكتمال الخطوات الأولى بين طهران والرياض من أجل تعيين سفراء بين البلدين، وأن العملية مستمرة”.

مسؤول: استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية بناء على اتفاقية النقل الجوي

وتابع في مؤتمر صحفي أسبوعي، مشيرًا إلى أن وفدًا إيرانيًا سيغادر إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتمهيد الطريق لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية في جدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا”.

كما لفت كنعاني إلى أن وفدا فنيا من السعودية وصل إلى طهران، يوم السبت الماضي، والذي يقوم حاليا بمراجعة الشروط، وتمهيد الطريق لإعادة فتح سفارة المملكة في طهران وقنصلية لها في مدينة مشهد.

وفي وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

إيران تعلن اكتمال الخطوات الأولية مع السعودية لتعيين السفراء

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.