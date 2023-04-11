إعلام: اجتماعات تنسيقية بين "حزب الله" وحركة "أمل" استعدادا للانتخابات البلدية اللبنانية المقبلة

ووفقا لما نقله موقع “النشرة”، فإن رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني، عقد اجتماعا مع رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” السيد هاشم صفي الدين، وذلك للتنسيق في اختيار الكفاءات التي ستمثل الحركة والحزب في الانتخابات البلدية المقبلة.

وقال إن قيادات الحزب والحركة أكدوا “جهوزيتهما للمباشرة بهذا الاستحقاق الوطني انطلاقاً من التحالف المتين والقوي بينهما في كل المناطق اللبنانية”.

ودعا المجتمعون، في مقر حركة أمل، “الجهات التنظيمية واللجان المختصة كافة، للشروع بالعمل المشترك الذي يرتكز قبل أي شيء على مصالح البلدات والناس والعوائل والعشائر والفعاليات، من أجل إيصال الكفاءات القادرة على النهوض بهذه المسؤولية”.

يشار إلى أن وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كان قد أعلن قبل أسبوع، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ فى 7 ماي/أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.