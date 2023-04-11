السعودية تعلن عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الاثنين، “عقد أول جولة مشاورات سياسية بين حكومتي المملكة وتركيا”.

وأفادت الخارجية السعودية، بأن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي استقبل نظيره التركي السفير بوراك أكتشبار، بحضور سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي”، مشيرا إلى أنه “جرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وتركيا”.

وأضافت أنه “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجرى خلال الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة وجمهورية تركيا، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات،بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين،ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك pic.twitter.com/qZIS0uuKx3 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 10, 2023

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن “تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية جرى بسرعة”، مؤكدا أنه “في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، هناك المزيد من التصميم من الجانب السعودي على التعاون الوثيق مع تركيا، ونحن نرحب بذلك”.

وأضاف جاويش أوغلو: “تطبيع علاقاتنا مع السعودية جرى بسرعة، لذا فإن تعاوننا في العديد من المجالات يتطور، بما في ذلك الصناعات الدفاعية”.

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