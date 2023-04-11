بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

قتلت جائحة “كوفيد-19” أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.