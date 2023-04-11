بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.
قتلت جائحة “كوفيد-19” أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.
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أمس, 16:55 GMT
تواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة “كوفيد-19″، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض، الأمر الذي تنفيه بكين.
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